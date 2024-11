Non avrebbe presentato dichiarazioni di redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 236 mila euro. Denunciato l’amministratore e legale rappresentante dell'azienda

La Compagnia della Guardia di Finanza di Paola (Cosenza) ha scoperto una società 'fantasma' che, dal 2014, non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi, pur avendo conseguito ricavi per oltre 236 mila euro. La società, operante nella provincia di Cosenza e con un ufficio anche a Roma, si occupa di acqua minerale e bevande analcoliche. Dopo complesse indagini, è stata rilevata la mancata dichiarazione dei ricavi e sono state calcolate imposte evase per oltre 123 mila euro. L'amministratore e legale rappresentante della società è stato denunciato per «occultamento o distruzione di documenti contabili».