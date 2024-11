Il sequestro riguarda alcuni immobili situati nel centro di Amantea e riconducibili ad un imprenditore che avrebbe compiuto evasione fiscale per circa 370mila euro

Cosenza - La Guardia di Finanza di Amantea ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro di immobili per un totale di 370mila euro. In particolare i finanzieri hanno messo i sigilli a due immobili situati nel centro della cittadina costiera appartenenti a un imprenditore che avrebbe sfruttato tre società per mettere a segno l’evasione non versando un rilevante debito Iva, pari a 119.686 euro. A ciò si sarebbero aggiunti diversi atti fraudolenti e simulati messi in piedi per rendere nulla l'eventuale azione di recupero da parte dell'Erario delle somme sottratte pari a 370mila euro complessivi.

Tra questi atti vi è anche la cessione di un immobile ad una società nuova ma facente capo al medesimo gruppo imprenditoriale. Oltre al sequestro degli immobili, quindi, si è proceduto al sequestro dei conti correnti riconducibili a tre persone indagate.