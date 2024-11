Sono complessivamente 18 i genitori denunciati alla Procura di Lamezia Terme perché responsabili dell’evasione scolastica dei loro figli. Dagli accertamenti svolti è emerso infatti che ben 9 bambini, iscritti alla scuola dell’obbligo per l’anno scolastico 2018/2019, non hanno mai frequentato le lezioni. L’operazione condotta dal personale del Commissariato di Lamezia Terme, nel corso dell’attività predisposta dal Questore di Catanzaro, Amalia Di Ruocco, diretta alla prevenzione ed alla repressione dei reati nelle aree degradate della città, ed in particolare nella località nota come “Ciampa di cavallo” situata in via S. D’Ippolito di Lamezia Terme, notava la presenza di molti minori, girovagare per le strade sebbene in quella data ed a quell’ora le scuole fossero regolarmente aperte.