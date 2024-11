B.D. B.T. sono stati denunciati in stato di libertà per fabbricazione e detenzione illegale di esplosivi e materiale esplodente nonché per trasporto abusivo senza le dovute autorizzazioni

Nel pomeriggio dello scorso sabato il personale della Squadra Volante e della Squadra Mobile sono intervenuti nel Comune di Settingiano (CZ), denunciando due persone per fabbricazione, detenzione illegale e traporto abusivi di esplosivo e materiale esplodente. Si tratta di B. D. di anni 41, ex pirotecnico già conosciuto alle Forze dell’Ordine, e il fratello B.T. di anni 56, quest’ultimo titolare di una ditta di fuochi di artificio, entrambi residenti ad Albi (CZ).

Gli Agenti hanno accertato l’assoluta mancanza di autorizzazione al trasporto degli artifizi pirotecnici da una fabbrica ubicata in Campania al luogo di sparo ubicato in agro di Settingiano.

Le ulteriori attività di verifica e ricerca hanno consentito di rinvenire in due casotti un ingente quantitativo di “esplosivo” ritenuto pericoloso e sostanze chimiche per la fabbricazione di altro esplosivo. Nello stesso locale era stato allestito un laboratorio di fortuna con la presenza di specifici attrezzi e arnesi, tutto materiale chiaramente utilizzabile per la fabbricazione di sostanze esplosive di ogni genere (principalmente deflagranti e detonanti) e l’assemblaggio di manufatti esplodenti non riconosciuti. Tutti materiali pericolosi ad alto rischio dovuto alla manipolazione e gestione poco prudente.

Le due persone sono state denunciate in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per fabbricazione e detenzione illegale di esplosivi e materiale esplodente nonché per trasporto abusivo senza la prescritta licenza dell’Autorità di P.S.