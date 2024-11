Il parroco si esprime contro gli striscioni omofobi mostrati dagli ultras del Catanzaro nel corso della sfida con il Cosenza e viene sospeso dal social network

AGGIORNAMENTO 10:16 - "Mi hanno appena sbloccato. Grazie anche a chi ha intercesso con Mark Zuckerberg.

Grazie a chi ha inteso imbavagliarmi, con la scusa le nostre idee di una società più inclusiva vanno avanti.

Pace a tutti". Don Scicchitano annuncia su Facebook che il suo profilo è stato riattivato.

La censura - Commenta la legge Cirinnà e gli striscioni omofobi esposti da alcuni tifosi e viene sospeso da Facebook. La vittima della censura è Don Tommaso Scicchitano, parroco di Donnici. La sospensione sarebbe arrivata dopo alcune segnalazioni sul social per contenuti non appropriati. Sarebbero stati forse i commenti "non omofobi" ad attirare l'attenzione di qualche 'troll', che ha provveduto a segnalare il suo comportamento al social, che, evidentemente in errore,ha accolto la richiesta e ha sospeso il profilo.