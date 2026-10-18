FALERNA, AUTOTRASPORTATORI BLOCCANO LO SVINCOLO A2

VIDEO | Una ventina di primi cittadini dell’area delle Serre ma non solo ha raggiunto stamane il presidio nei pressi dello svincolo A2 di Vazzano: «La crisi non riguarda solo i lavoratori ma tutte le famiglie»
VIDEO | Terzo giorno di mobilitazione per autotrasportatori e agricoltori, ancora in presidio a Vazzano, Sant’Onofrio e Pizzo: «Siamo stanchi ma non molliamo». Intanto incassano la solidarietà degli esercenti che sarebbero pronti a una serrata. E avvertono il Governo: «Se non arriveranno risposte andremo a manifestare a Roma»
Ai microfoni di LaC On Air parla il figlio del sovrintendente ucciso nel 1992 insieme alla moglie. «Era turbato, aveva una pistola sotto al sedile dell’auto». Il ruolo della «zona grigia» e i legami tra cosche, politica e affari. «Si è goduto poco la famiglia. Mia madre il perno della famiglia»
I manifestanti ringraziano cittadini e sostenitori per la solidarietà ricevuta e denunciano la mancata attenzione di alcuni rappresentanti istituzionali: «Non arretreremo finché non arriveranno risposte concrete»
Il documento, firmato il 17 ottobre dagli agricoltori riuniti nel presidio di Cerchiara e Francavilla, chiede tra l’altro che il costo di produzione sia garantito per legge e che i fondi spesi per le armi all’Ucraina vadano alle aziende agricole
Una ragazza disabile e il padre malato rischiano di perdere la casa dopo i debiti contratti per curare la madre, morta dopo una malattia oncologica. La deputata calabrese si offre di contribuire personalmente e promuove una raccolta fondi per aiutare la famiglia a saldare i debiti e ritrovare serenità
Dai primi Centri di servizi culturali a Santa Chiara, passando per il Festival Leggere&Scrivere, l'ex direttore ripercorre in un libro oltre quarant'anni di attività e le fragilità che hanno portato alla chiusura. Ma ora il recente stanziamento regionale di 500mila euro può scrivere un nuovo epilogo
«Cosche e zona grigia decisero che mio padre andava fermato». Il poliziotto e la moglie furono uccisi a Lamezia nel 1992: ai microfoni di LaC On Air il figlio Walter riapre le ferite di una vicenda giudiziaria controversa e ricorda le indagini sulle cosche, sul delitto dei netturbini e i condizionamenti mafiosi al Comune