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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

FALERNA, AUTOTRASPORTATORI BLOCCANO LO SVINCOLO A2

18 ottobre, 2026
La denuncia

Gomme squarciate ai tir di due autotrasportatori in protesta nel Vibonese, indagini in corso

Gli episodi a Vazzano e Pizzo nella notte e nelle prime ore della mattinata. Indaga la Polizia dopo la denuncia dei proprietari

Gomme squarciate ai tir di due autotrasportatori in protesta nel Vibonese, indagini in corso
caro vita

Il vescovo Savino al presidio tra Francavilla e Cerchiara: «La Chiesa lotta con voi, siete gli angeli custodi della terra»

Il Presule di Cassano e vicepresidente della Cei annuncia una lettera a Regione e Governo e chiede a banche e Agenzia delle Entrate di sospendere decreti ingiuntivi e pignoramenti per chi protesta
Franco Sangiovanni
Il vescovo Savino al presidio tra Francavilla e Cerchiara: «La Chiesa lotta con voi, siete gli angeli custodi della terra»\n
Amministratori in campo

I sindaci del Vibonese al fianco dei trasportatori in lotta: «C’è chi gioca con la vita delle persone»

VIDEO | Una ventina di primi cittadini dell’area delle Serre ma non solo ha raggiunto stamane il presidio nei pressi dello svincolo A2 di Vazzano: «La crisi non riguarda solo i lavoratori ma tutte le famiglie»
Stefano Mandarano
I sindaci del Vibonese al fianco dei trasportatori in lotta: «C’è chi gioca con la vita delle persone»\n
caos in strada

Presidio sulla A2, gli autotrasportatori bloccano lo svincolo di Falerna 

VIDEO Caos all'uscita autostradale dove da giorni prosegue la protesta contro il caro carburante
redazione
Presidio sulla A2, gli autotrasportatori bloccano lo svincolo di Falerna\u00A0\n

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Cronaca

Caro carburanti, notte di presidi nella Sibaritide

17 ottobre 2026
Ore 11:28
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I sindaci vibonesi solidali con gli autotrasportatori

17 ottobre 2026
Ore 11:26
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Società

Mobilità inclusiva, nuovi mezzi nel Cosentino

17 ottobre 2026
Ore 11:26
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Cultura

Da Atene a Reggio per celebrare l'arte greca in Italia

17 ottobre 2026
Ore 11:30
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17 ottobre 2026
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17 ottobre 2026
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Caro carburanti, notte di presidi nella Sibaritide

17 ottobre 2026
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I sindaci vibonesi solidali con gli autotrasportatori

17 ottobre 2026
Ore 11:26
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Società

Mobilità inclusiva, nuovi mezzi nel Cosentino

17 ottobre 2026
Ore 11:26
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Cultura

Da Atene a Reggio per celebrare l'arte greca in Italia

17 ottobre 2026
Ore 11:30
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Cronaca

Caro carburanti, notte di presidi nella Sibaritide

17 ottobre 2026
Ore 11:28
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Cronaca

I sindaci vibonesi solidali con gli autotrasportatori

17 ottobre 2026
Ore 11:26
I sindaci vibonesi solidali con gli autotrasportatori
La mobilitazione

Autotrasportatori, la protesta continua: «Senza garanzie nessun passo indietro». Salvini: «Faremo il possibile»

In una nota congiunta i rappresentanti di Calabria, Basilicata e Puglia ribadiscono la prosecuzione delle mobilitazioni. Il 20 l’incontro con il Governo
Redazione Cronaca
18 ottobre 2026
Ore 17:08
Autotrasportatori, la protesta continua: «Senza garanzie nessun passo indietro». Salvini: «Faremo il possibile»\n
Ad oltranza

Caro vita, la protesta non conosce domenica. Nel Vibonese anche i commercianti pronti ad abbassare le saracinesche

VIDEO | Terzo giorno di mobilitazione per autotrasportatori e agricoltori, ancora in presidio a Vazzano, Sant’Onofrio e Pizzo: «Siamo stanchi ma non molliamo». Intanto incassano la solidarietà degli esercenti che sarebbero pronti a una serrata. E avvertono il Governo: «Se non arriveranno risposte andremo a manifestare a Roma»
Cristina Iannuzzi
18 ottobre 2026
Ore 16:10
Caro vita, la protesta non conosce domenica. Nel Vibonese anche i commercianti pronti ad abbassare le saracinesche\n
La protesta

Da Sibari la disperazione di un autotrasportatore: «Lo Stato ci ha messo in croce, ma qui il popolo non c’è»

Nel mirino Iva e accise sul carburante, ma anche politica, sindacati e associazioni di categoria. Una risposta potrebbe arrivare il 20 anziché il 27
Franco Sangiovanni
18 ottobre 2026
Ore 13:21
Da Sibari la disperazione di un autotrasportatore: «Lo Stato ci ha messo in croce, ma qui il popolo non c’è»\n
Memoria e giustizia

Delitto Aversa, i silenzi del poliziotto: «Non si fidava. Voleva andare alla Dia a denunciare quello che aveva scoperto»

Ai microfoni di LaC On Air parla il figlio del sovrintendente ucciso nel 1992 insieme alla moglie. «Era turbato, aveva una pistola sotto al sedile dell’auto». Il ruolo della «zona grigia» e i legami tra cosche, politica e affari. «Si è goduto poco la famiglia. Mia madre il perno della famiglia»
Alessia Truzzolillo
18 ottobre 2026
Ore 11:08
Delitto Aversa, i silenzi del poliziotto: «Non si fidava. Voleva andare alla Dia a denunciare quello che aveva scoperto»\n
L’appello

Presidio di San Lucido, i manifestanti: «Grazie a chi ci è stato vicino. Vergogna per chi ha scelto di ignorarci»

I manifestanti ringraziano cittadini e sostenitori per la solidarietà ricevuta e denunciano la mancata attenzione di alcuni rappresentanti istituzionali: «Non arretreremo finché non arriveranno risposte concrete»
Redazione
18 ottobre 2026
Ore 10:53
Presidio di San Lucido, i manifestanti: «Grazie a chi ci è stato vicino. Vergogna per chi ha scelto di ignorarci»\n
La lettera

Agricoltori in protesta nel Cosentino scrivono a Mattarella e Occhiuto: «Siamo abbandonati»

Il documento, firmato il 17 ottobre dagli agricoltori riuniti nel presidio di Cerchiara e Francavilla, chiede tra l’altro che il costo di produzione sia garantito per legge e che i fondi spesi per le armi all’Ucraina vadano alle aziende agricole
Franco Sangiovanni
18 ottobre 2026
Ore 07:14
Agricoltori in protesta nel Cosentino scrivono a Mattarella e Occhiuto: «Siamo abbandonati»\n
L’annuncio

Autotrasportatori, Fedralog convocata dal Governo ma la protesta continua fino al 20 ottobre

La federazione annuncia di aver ricevuto un invito a un incontro istituzionale con il ministro Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi. Ma non cambia il piano della mobilitazione che proseguirà
Redazione Attualità
18 ottobre 2026
Ore 07:09
Autotrasportatori, Fedralog convocata dal Governo ma la protesta continua fino al 20 ottobre\n
L’approdo

Al Porto di Reggio torna la Louise Michel con a bordo 40 migranti

Sul molo di ponente, dove è allestito un hotspot con due tensostrutture riscaldate, in attività, con le forze dell'ordine, gli operatori ei volontari dell'accoglienza

An. Fo.
18 ottobre 2026
Ore 06:57
Al Porto di Reggio torna la Louise Michel con a bordo 40 migranti
Situazione disperata

Casa all’asta per i debiti delle cure alla madre malata, l’appello di Simona Loizzo: «Aiutiamo la famiglia»

Una ragazza disabile e il padre malato rischiano di perdere la casa dopo i debiti contratti per curare la madre, morta dopo una malattia oncologica. La deputata calabrese si offre di contribuire personalmente e promuove una raccolta fondi per aiutare la famiglia a saldare i debiti e ritrovare serenità
Redazione Attualità
17 ottobre 2026
Ore 19:53
Casa all’asta per i debiti delle cure alla madre malata, l’appello di Simona Loizzo: «Aiutiamo la famiglia»\n
Per non dimenticare

In preghiera sulla spiaggia di Steccato di Cutro: don Ciotti ricorda le 94 persone morte nel naufragio del 2023

Il sacerdote ha commemorato le vittime della strage: una testimonianza della necessità di non dimenticare donne, uomini e bambini che hanno perso la vita tra le onde
Redazione Cronaca
17 ottobre 2026
Ore 14:44
In preghiera sulla spiaggia di Steccato di Cutro: don Ciotti ricorda le 94 persone morte nel naufragio del 2023\n
L’incontro

Autotrasportatori dal prefetto di Catanzaro: «Ha promesso che informerà il Governo. La nostra protesta continua»

Una federazione di Fedralog convocata in Prefettura questa mattina. Il coordinatore regionale Pansini: «Se non avremo riscontri andremo a Roma»
Redazione Cronaca
17 ottobre 2026
Ore 10:12
Autotrasportatori dal prefetto di Catanzaro: «Ha promesso che informerà il Governo. La nostra protesta continua»\n
Mobilitazione in centro

Tir in corteo a Siderno, la protesta degli autotrasportatori arriva nelle strade della città

I mezzi sono partiti dal presidio di Grotteria e hanno attraversato questa mattina Siderno per richiamare l’attenzione sulle difficoltà del comparto
F.R.
17 ottobre 2026
Ore 10:07
Tir in corteo a Siderno, la protesta degli autotrasportatori arriva nelle strade della città\n
Il villaggio

Polizia di Stato, da giugno emessi 18 provvedimenti di respingimento alla frontiera e 54 espulsioni 

Intensificare i controlli e le iniziative finalizzate a verificare la regolarità della presenza dei cittadini stranieri sul territorio nazionale. Il plauso della senatrice reggina Tilde Minasi
17 ottobre 2026
Ore 08:51
Polizia di Stato, da giugno emessi\u00A018 provvedimenti di respingimento alla frontiera e 54 espulsioni\u00A0\n
La protesta

A Campo Calabro il presidio pacifico contro il caro carburante, il sindaco Repaci: «Momento di difficoltà senza precedenti»

Garantita l’ordinaria viabilità e autorizzata la permanenza dei mezzi pesanti dalle ore 08 alle 22 da oggi fino a martedì 20 ottobre. La solidarietà del primo cittadino agli autotrasportatori
17 ottobre 2026
Ore 08:12
A Campo Calabro il presidio pacifico contro il caro carburante, il sindaco Repaci:\u00A0«Momento di difficoltà senza precedenti»\n
Regione mobilitata

Autotrasportatori fermi, Fedralog convocata dalla Prefettura di Catanzaro: in mattinata l’incontro

Oggi la seconda giornata di protesta in tutta la Calabria. Quindici i presidi che hanno inevitabilmente provocato disagi e rallentamenti
Redazione Cronaca
17 ottobre 2026
Ore 07:59
Autotrasportatori fermi,\u00A0Fedralog convocata dalla Prefettura di Catanzaro: in mattinata l’incontro\n
La protesta continua

Notte ai presidi di Sibari, Francavilla e Cerchiara: «Non si può vivere così». E ai camionisti fermi si offre un panino caldo

Tra gasolio alle stelle, costi insostenibili e accuse alle istituzioni, chiedono risposte entro il 20 ottobre: «Non riusciamo più a mantenere le nostre attività e ad arrivare fine mese»
Franco Sangiovanni
17 ottobre 2026
Ore 07:50
Notte ai presidi di Sibari, Francavilla e Cerchiara:\u00A0«Non si può vivere così». E\u00A0ai camionisti fermi si offre un panino\u00A0caldo\n
La mobilitazione

A San Lucido secondo giorno di protesta: «Non vogliamo briciole, vogliamo il pane in tavola»

Dal presidio un appello a sindaci, rappresentanti regionali e parlamentari contro il caro vita e l’aumento dei costi. «Servono risposte concrete, altrimenti porteremo la protesta fino a Roma»
Redazione Cronaca
17 ottobre 2026
Ore 06:42
A San Lucido secondo giorno di protesta: «Non vogliamo briciole, vogliamo il pane in tavola»\n
La testimonianza

Sistema bibliotecario vibonese, dalla stagione dei successi alla caduta: Floriani racconta come Vibo ha costruito e poi perduto il suo gioiello

Dai primi Centri di servizi culturali a Santa Chiara, passando per il Festival Leggere&Scrivere, l'ex direttore ripercorre in un libro oltre quarant'anni di attività e le fragilità che hanno portato alla chiusura. Ma ora il recente stanziamento regionale di 500mila euro può scrivere un nuovo epilogo
Redazione
16 ottobre 2026
Ore 18:06
Sistema bibliotecario vibonese, dalla stagione dei successi alla caduta: Floriani racconta come Vibo ha costruito e poi perduto il suo gioiello\n
L’intervista

Delitto Aversa a Lamezia, il figlio Walter: «Sulla morte dei miei genitori la verità non è mai emersa, troppi depistaggi»

«Cosche e zona grigia decisero che mio padre andava fermato». Il poliziotto e la moglie furono uccisi a Lamezia nel 1992: ai microfoni di LaC On Air il figlio Walter riapre le ferite di una vicenda giudiziaria controversa e ricorda le indagini sulle cosche, sul delitto dei netturbini e i condizionamenti mafiosi al Comune

Alessia Truzzolillo
16 ottobre 2026
Ore 17:31
Delitto Aversa a Lamezia, il figlio Walter: «Sulla morte dei miei genitori la verità non è mai emersa, troppi depistaggi»
Il presidio

Caro carburante, il grido di dolore degli autotrasportatori della Locride: “La nostra categoria sta morendo”

Una decina di mezzi pesanti fermi allo svincolo di Grotteria. Domani l'arrivo dei sindaci in fascia tricolore
Ilario Balì
16 ottobre 2026
Ore 16:00
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