L’uomo, ricoverato ora in prognosi riservata, è stato ritrovato in una pozza di sangue con evidenti segni di percosse e profonde ferite da taglio. La donna è stata arrestata e posta ai domiciliari

Nel corso della scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Falerna hanno tratto in arresto Giovanna Fazio, 46 anni, per il reato di lesioni gravissime. In particolare i militari a seguito di una segnalazione al 112 della Centrale Operativa del Comando Compagnia, sono intervenuti a Falerna in viale Stazione a seguito di una telefonata che segnalava una lite all’interno di un’abitazione tra uomo ed una donna.



I Carabinieri sentendo delle grida provenire dall’interno, si sono introdotti all’interno dell’abitazione riuscendo a bloccare la donna che, a seguito di una discussione avuta per futili motivi, in preda ad un raptus di follia si era scagliata contro il proprio coinquilino D’A. F.,61 anni.

Lo stesso, rinvenuto privo di sensi riverso a terra in una pozza di sangue con evidenti segni di percosse e profonde ferite da taglio su più parti del corpo, è stato immediatamente trasportato dai medici del 118 presso il pronto soccorso di Lamezia Terme dove è stato ricoverato in prognosi riservata.



Dopo aver rinvenuto l’arma del delitto all’interno del lavandino della cucina ed aver compiuto rilievi tecnici, la donna è stata arrestata e posta ai domiciliari.