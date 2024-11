L’area pedonale all’ingresso del centro abitato di Falerna Marina è franata. Il tratto, che costeggia la strada statale 18, era stato messo in sicurezza e transennato dal Comune prima che anche la parte superiore crollasse, in quanto tutta la terra che reggeva il “marciapiede”, a causa del maltempo pian piano si è consumata e nella mattinata di ieri ha ceduto completamente.

Dalle foto che siamo riusciti a reperire, si nota come il tratto interessato fosse già messo male e che le forti piogge e il vento verificatosi nel fine settimana scorso, in una zona (Falerna-Nocera Terinese) più volte soggetta a eventi del genere a causa del maltempo, hanno dato la mazzata finale. Comunque sono in corso i lavori di ripristino ed è stato istallato un semaforo sulla Ss18 per regolamentare il traffico in quanto il crollo ha lambito una parte della carreggiata.