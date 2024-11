Movida "irresponsabile" e il sindaco di Castrovillari Domenico Lo Polito chiude 2 esercizi e annuncia, su Facebook, un'ordinanza per limitare orari e luoghi frequentabili.

«Avevo chiesto di essere responsabili. Lo avevo fatto - scrive -, credo in maniera esplicita ricordando che i dati sui contagi sono falsati dalla mancata effettuazione di tamponi in vaste aree. Avevo ricordato quanto fosse importante evitare assembramenti per ridare a tutti la possibilità di tornare a godere delle ritrovate libertà rispettando le misure di prevenzione. I dati, soprattutto quelli fotografici, dimostrano che non meritiamo fiducia. Per questo domani sarò costretto a fare un'ordinanza che limita la possibilità di stare fuori oltre una certa ora, soprattutto in spazi aperti al pubblico come piazze, villette e luoghi simili. Mi vedo costretto, inoltre, a chiudere fino a sabato 30 maggio 2 attività che hanno dato il peggiore esempio di distanziamento e rispetto delle regole. Le forze dell'ordine torneranno a presidiare il territorio come durante la Fase 1».

«Sono desolato - prosegue Lo Polito - ma le regole sono poste a tutela di tutti e non accetto che si possa sacrificare la salute per qualunque altro interesse. Sembra assurdo, paradossale, che la chiusura delle scuole rappresenti l'occasione per fare tardi la sera sporcando gli spazi collettivi. Siamo nella Fase 2 ma per colpa di qualcuno rischiamo di fare come i gamberi. Garantiremo il rispetto delle regole con le buone o con le cattive. Vi prego di comprendere questo mio sfogo ma, credo, - ha concluso il sindaco di Castrovillari - di avere ben chiarito i rischi di comportamenti scorretti e la necessità di porvi rimedio. Evidentemente per qualcuno il menefreghismo è una regola di comportamento. Per il sottoscritto no».