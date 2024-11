L’impatto si è verificato tra due auto e un camion in prossimità del ponte Cannavino lungo la statale 107, Silana-Crotonese

Drammatico incidente a Celico, lungo la strada statale 107 “Silana-Crotonese” nella provincia di Cosenza. A causa del sinistro, verificatosi intorno alle 15, una donna di 42 anni Elena Donato di Spezzano Sila ha perso la vita. Per cause in corso d’accertamento, un'auto, una Polo, e un camion si sono scontrati in prossimità del ponte Cannavino a Celico. Il traffico al momento è deviato su strade locali. Sul posto personale dell'Anas, forze dell'ordine e sanitari del 118. s.b.