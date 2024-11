Dopo il taglio dell’anello, l’uomo si è recato al Pronto soccorso di Catanzaro per le cure del caso

Insolito intervento per i vigili del fuco del Comando provinciale di Catanzaro. Nella giornata di ieri, infatti, sono stati impegnati nella rimozione di un anello. Un uomo si è presentato presso la sede centrale di via Cortese impossibilitato ad estrarre la fede nuziale dal dito a causa di un infortunio. I vigili si sono adoperati per il taglio dell’anello consentendo all’uomo di recarsi al Pronto soccorso cittadino per le cure del caso.