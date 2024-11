Per l'uomo di Cutro è scattato il divieto di accesso a bar e locali di pubblico intrattenimento per una durata di tempo di sei mesi

Il Questore di Crotone Marco Giambra ha emesso un Daspo "Willy", divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento, della durata di sei mesi nei confronti di un 58enne, G.A., domiciliato a Cutro.

Il destinatario della misura di prevenzione, lo scorso 1 agosto, mentre si trovava nei pressi di un bar di Cutro, per un diverbio dovuto a futili motivi ha colpito, con il collo di una bottiglia di vetro infranta, un altro uomo procurandogli lesioni. La persona ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove si è reso necessario un intervento chirurgico.

I sanitari, in quella circostanza, si sono riservati la prognosi anche se la vittima non era in pericolo di vita. All'identità dell'aggressori si è giunti a seguito degli accertamenti svolti da personale della Divisione Anticrimine della Questura anche attraverso degli elementi informativi acquisiti dai carabinieri di Cutro.