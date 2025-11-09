Un uomo è stato gambizzato alla periferia nord del capoluogo pitagorico. Trasferito a Catanzaro dopo un delicato intervento: gli approfondimenti puntano a contrasti nel traffico di stupefacenti, con testimoni e video al vaglio della Polizia

Sarebbe legato al mondo della droga il ferimento di un uomo di 34 anni campano, avvenuto nella serata di ieri alla periferia nord di Crotone. La vittima, ferita con tre colpi di arma da fuoco alle gambe, infatti è stata arrestata per detenzione e spaccio di droga dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone che ha rinvenuto all'interno della sua auto una quantità di hashish tale da far scattare il provvedimento di arresto.

L'uomo è attualmente ricoverato all'ospedale di Catanzaro, dove nella serata di ieri è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per fermare l'emorragia. La prognosi resta riservata, ma secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone e condotte dalla Squadra Mobile della Questura, si concentrano negli ambienti legati al traffico di droga, ipotesi rafforzata dalle modalità del ferimento.

Secondo una prima ricostruzione, il 34enne si trovava in compagnia di alcune persone, al momento non identificate, quando uno di loro avrebbe estratto una pistola e sparato tre colpi a distanza ravvicinata, colpendolo alle gambe. Gli inquirenti non escludono che si sia trattato di una "gambizzazione punitiva" legata a contrasti interni al mondo dello spaccio. Gli agenti della Mobile stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica e identificare il responsabile o i responsabili dell'agguato.