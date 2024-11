Aveva con sé cocaina, in casa trovata anche marijuana. È finito ai domiciliari con l'accusa di detenzione sostanza stupefacente ai fini di spaccio

Un uomo, un 42enne di Reggio Calabria, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Archi perché accusato di detenzione sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari lo hanno fermato a un posto di blocco: il 42enne, con un movimento che non è sfuggito agli occhi dei militari, ha tentato allora di disfarsi di un involucro contenente quasi 10 grammi di cocaina.

È scattata così anche la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, che ha permesso di rinvenire ulteriori grammi 35 di marijuana. Dichiarato in stato d’arresto, il quarantenne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Nei giorni scorsi, sempre nell'ambito del contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Platì hanno arrestato un 56enne trovato in possesso di 3 kg e mezzo di marijuana, mentre i carabinieri di Roccella Jonica hanno rinvenuto una piantagione di canapa indiana in località Gazza.