E’ successo nella piccola frazione di Arzona. Attimi di tensione per i giovani alunni dell’Elementare. L’edificio è stato fatto evacuare a scopo precauzionale

Vibo Valentia - Attimi di tensione ad Arzona, piccola frazione di Filandari, nel Vibonese. Uno scaldino è andato a fuoco nel bagno della scuola elementare. L'edificio è stato evacuato a scopo precauzionale e l'intervento dei vigili del fuoco ha poi consentito la ripresa delle lezioni.

Sempre ad Arzona sono andate in fiamme due auto, una Volkswagen ed una Peugeot che erano parcheggiate vicine. Secondo i vigili del fuoco ed i carabinieri l'incendio potrebbe essere stato di natura dolosa. In particolare le fiamme hanno avvolto una Volkswagen Polo di un cittadino di nazionalità marocchina, S.W., di 26 anni, per poi propagarsi anche ad una Peugeot parcheggiata accanto alla Volkswagen che ha riportato seri danni. Sul posto, per spegnere l'incendio, i vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia e, per l'avvio delle indagini, anche i Carabinieri della locale Stazione ed i militari del Norm di Vibo. Sul posto sono state trovate tracce di liquido infiammabile