«Non avevo dubbi sulla prontezza con la quale le forze dell'ordine avrebbero individuato parte dei responsabili di quanto accaduto in questi giorni, esattamente come mi avevano garantito l'altro ieri». Lo afferma il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi in merito al fermo di due giovani per i colpi di pistola sparati nei giorni scorsi sul lungomare.

«Spesso - prosegue - i fatti criminali hanno molto più spazio mediatico del lavoro di chi si occupa della nostra sicurezza, un lavoro faticoso che va sottolineato. I prossimi incontri presso la Prefettura serviranno per valorizzare e rafforzare questo lavoro, soprattutto in termini di prevenzione. La criminalità, la sua arroganza sociale ed il disprezzo degli esseri umani, rappresenta una zavorra da cacciare per la nostra comunità, che ha voglia di crescere e che merita attenzione ed iniziative strutturali».