Il derby pugliese Virtus Francavilla Fontana-Foggia si svolgerà senza che i tifosi foggiani possano assistervi. La Prefettura di Brindisiha diramato una nota in virtù della quale si informa che «in relazione all'incontro di calcio Virtus Francavilla-Foggia, in programma presso lo stadio comunale di Francavilla Fontana il prossimo 16 aprile», il prefetto di Brindisi ha adottato oggi il provvedimento di «divieto di vendita dei tagliandi alla tifoseria ospite».

La decisione è stata adottata «all'esito della riunione tecnica di coordinamento interforze tenutasi nella medesima giornata con la partecipazione dei vertici territoriali delle Forze dell'Ordine» e probabilmente tiene conto di quanto accaduto nel corso dell’ultima gara interna del Foggia opposta al Catanzaro. Nel posticipo della 36° giornata del girone C di serie C, gara finita 2-6 in favore del Catanzaro, alcuni tifosi hanno invaso il campo di gioco per agredire l'attaccante giallorosso Pietro Iemmello prima che tirasse un calcio di rigore. «Nella circostanza - conclude la nota della Prefettura brindisina -verranno, altresì, predisposti a cura del Questore specifici servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio».