La scossa di magnitudo 4,1 è stata avvertita fra Cosenza e Catanzaro. L'epicentro è stato localizzato nella zona di Parenti, nel cosentino

Una scossa di terremoto è stata avvertita fra Cosenza e Catanzaro. Secondo le prime informazioni il sisma ha avuto una magnitudo pari a 4,1 Richter. Non si segnalano vittime o danni. L'Isitituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha localizzato l'epicentro nella zona di Parenti (Cosenza), a 28 chilometri sia da Cosenza sia da Catanzaro. Il terremoto si è originato alle 9.28 del mattino a una profondità di 26 chilometri. Nei quattro minuti successivi sono seguite altre due scosse, di magnitudo 2,7 Richter e 2,3 Richter. Ieri un altro terremoto si è sprigionato in mare al largo di Cosenza. In quel caso ha avuto un'intensità di 4,0 Richter.