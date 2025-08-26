Il sisma è stato registrato da Ingv a una profondità di 10 chilometri poco dopo le 6. Meno di un’ora prima altra scossa vicino alle Eolie
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 si è verificata stamani alle ore 6:07 in mare nell'area del Tirreno Meridionale, a ovest delle isole Egadi. Il sisma, localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma, è avvenuto ad una profondità di 10 km.
Poco meno di un’ora prima, un altro terremoto in mare al largo della Sicilia: alle ore 5:17 la scossa di magnitudo 2.9 è stata registrata al largo delle isole Eolie, lato ovest. La profondità stavolta è di 6 km.