Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 si è verificata stamani alle ore 6:07 in mare nell'area del Tirreno Meridionale, a ovest delle isole Egadi. Il sisma, localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma, è avvenuto ad una profondità di 10 km.

Poco meno di un’ora prima, un altro terremoto in mare al largo della Sicilia: alle ore 5:17 la scossa di magnitudo 2.9 è stata registrata al largo delle isole Eolie, lato ovest. La profondità stavolta è di 6 km. 