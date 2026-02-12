Lo smottamento lambisce un’abitazione privata, già sgomberata dal primo cittadino. L’arteria provinciale è stata chiusa nella nottata di ieri a scopo cautelativo. Resterà monitorata questa sera

Resta osservata speciale la strada provinciale 19 dopo lo smottamento avvenuto nel territorio di Tiriolo, in provincia di Catanzaro, che ha interdetto la circolazione per qualche giorno. Nella serata di ieri Anas ha disposto nuovamente la chiusura dell’arteria a scopo cautelativo per il pericolo connesso alle avverse condizioni meteo e alla presenza di una abitazione, già sgomberata dal sindaco, Domenico Greco, lambita dalla frana.

Il primo cittadino nella giornata di ieri ha chiesto un incontro urgente in Prefettura per discutere della «messa in sicurezza della strada e dell’area urbana soprastante a tutela dell’incolumità pubblica».

Nella richiesta si chiede, in particolare, un incontro urgente finalizzato ad esaminare «la situazione venutasi a creare e all’adozione di provvedimenti necessari a rimuovere i pericoli alla incolumità pubblica e privata». Nel frattempo, questa sera la strada resterà aperta al traffico ma presidiata da personale di Anas.