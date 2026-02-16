Lo smottamento di terreno ha provocato il crollo di porzioni delle aree di corte e lesioni alle strutture. Il sindaco Casini: «Danni ingenti»

Le famiglie residenti in tre edifici di località San Nicola, a Belvedere Marittimo sul Tirreno cosentino, sono state sgomberate a scopo precauzionale a causa di una frana. Un consistente smottamento di terreno ha interessato il versante a valle delle abitazioni, provocando il crollo di porzioni delle aree di corte e lesioni alle strutture.



Il sindaco Vincenzo Cascini ha ordinato l'abbandono degli edifici e il divieto di accesso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'ente sta provvedendo a trovare loro una sistemazione temporanea. Il sopralluogo tecnico svolto da tecnici del comune, vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale ha accertato una situazione di instabilità del versante franato, con conseguente pericolo di ulteriori smottamenti.

Il primo cittadino parla di "danni ingenti" su tutto il territorio comunale come conseguenza dell'ondata di maltempo dei giorni scorsi. «La situazione di instabilità registrata in località San Nicola è comune a molte altre contrade montane», ha detto Cascini.