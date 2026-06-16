È ancora forte a Nocera Terinese il sentimento di cordoglio per la morte di Francesco Vescio, ristoratore vittima nei giorni scorsi di un incidente stradale, ricordato dall’amministrazione comunale come stimato imprenditore, uomo laborioso, padre di tre figli e persona apprezzata per le sue doti umane e morali. Oggi, dalle 14 fino al termine delle esequie (si terranno alle 17 nella Chiesa Maria Regina della Famiglia di Nocera Marina), è stato proclamato il lutto cittadino.

«In questo momento di profonda tristezza – scrive il sindaco a nome dell’amministrazione – Nocera Terinese rende omaggio alla sua memoria con rispetto, gratitudine e commossa partecipazione. Invitiamo cittadini, associazioni, attività commerciali e realtà del territorio ad unirsi al cordoglio della famiglia e ad osservare un momento di raccoglimento durante lo svolgimento delle esequie. Alla famiglia Vescio giungano i sentimenti della più sincera vicinanza da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità nocerese». Tutte le attività commerciali hanno risposto all’appello del sindaco e resteranno chiuse nelle ore in cui è stato proclamato il lutto cittadino.