Poteva essere una tragedia immane, con vittime. Le fiamme che stanno devastando il Pollino, distruggendo ettari ed ettari di vegetazione, hanno minacciato anche l’area di servizio all’altezza di Frascineto in direzione sud. La situazione, come dimostrano le immagini del video che alleghiamo in basso all’articolo, diffuse dall’ex sindaco di Cassano all’Ionio Roberto Senise su Instagram, è divenuta drammatica con il fuggi fuggi di camion e auto in sosta. In maniera provvidenziale, tuttavia, si è intervenuti in tempo e si è evitata l’esplosione del distributore di benzina.

La situazione in provincia di Cosenza, ma più in generale in tutta la Calabria, rischia di diventare fuori controllo. Il sindaco di Frascineto, Angelo Catapano, tramite il nostro network lancia un disperato grido d’allarme: «In relazione al pericolo corso all’autogrill, sono state provvidenziali un’azione di bonifica con fasce di protezione e gli elicotteri. Ci vorrebbero i Canadair, tuttavia, perché il fuoco ha già raggiunto quota 1200 metri. Sta per andare completamente in fumo la faggeta, che rappresenta un patrimonio inestimabile per l’intera regione. Sono molto preoccupato, perché stiamo controllando i costoni che sovrastano Frascineto: ci sono diverse pinete, ma se cambiasse il vento potrebbero essere lambite anche le abitazioni».