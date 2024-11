«Ho visto il video dello pseudotifoso del Vicenza che insulta Cosenza, la Calabria, e i calabresi. Mi sembra palese che si tratti di un cretino. Ma questo non rende meno gravi le sue deliranti affermazioni. Che venga identificato e punito con strumenti adeguati: Daspo e codice penale».

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria in merito al video con frasi razziste che un tifoso del Vicenza ha indirizzato ai tifosi del Cosenza. La squadra calabrese è impegnata nei playout con i biancorossi per evitare di scendere il serie C.