La rottura di contenitori con sostanze chimiche ha diffuso nei corridoi dell’Istituto un forte odore di gas. Un tecnico e due docenti hanno accusato lievi malori e sono stati trasferiti al “Sant’Angelo”

Momenti di apprensione ieri mattina all’Istituto d’istruzione superiore Ipsia-Iti “Salvatore Crea” di Acri, dove un incidente avvenuto all’interno di un laboratorio ha provocato l’intervento dei soccorsi e il trasferimento in ospedale di tre persone.L’episodio si è verificato intorno alle 10. Secondo una prima ricostruzione, durante alcune operazioni nel laboratorio e in un magazzino dell’istituto si sarebbe verificata la rottura di alcune ampolle contenenti sostanze chimiche. Dalla fuoriuscita del materiale si sarebbe sprigionato idrogeno solforato, un gas tossico caratterizzato da un odore particolarmente intenso.

Nel giro di pochi minuti il cattivo odore si è diffuso nei corridoi della scuola, creando allarme tra studenti, docenti e personale scolastico. Molti presenti hanno avvertito fastidi alle vie respiratorie e, per precauzione, le aule sono state rapidamente abbandonate con studenti e insegnanti che si sono radunati nel piazzale dell’istituto.

Le persone entrate maggiormente in contatto con la sostanza – un tecnico di laboratorio e due docenti – hanno accusato lievi malesseri. Dopo i primi controlli effettuati sul posto dai sanitari del 118, i tre sono stati trasportati all’ospedale "Sant?Angelo” di Acri per ulteriori accertamenti e tenuti in osservazione per alcune ore. Le loro condizioni, secondo quanto emerso, non destano preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rende, insieme agli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) del comando di Cosenza, impegnati nelle verifiche sulla presenza di sostanze pericolose e nel monitoraggio della qualità dell’aria. Presenti anche i carabinieri della locale stazione e personale dell’Asp.

A seguito del verbale redatto dai vigili del fuoco, la dirigente scolastica Franca Tortorella ha disposto la chiusura del plesso interessato nelle giornate di giovedì e venerdì per consentire le operazioni di bonifica e sanificazione. Le attività didattiche proseguiranno negli altri edifici a disposizione dell’istituto