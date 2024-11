Tragedia sfiorata nel Vibonese. Un fulmine ha colpito la Croce posta sulla sommità della facciata della chiesa sita in via Santissima Annunziata nel comune di Dasà. Parte della struttura e calcinacci si sono riversati nel piazzale antistante danneggiando alcune vetture in sosta. Fortunatamente nelle auto non vi erano persone. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia, distaccamento di Serra San Bruno per verifiche e messa in sicurezza del sito. Attualmente la zona è stata delimitata con transenne.

Ondata di freddo | La Calabria nella morsa del maltempo: mareggiate lungo le coste, pioggia e neve dal Pollino all’Aspromonte