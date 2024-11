Il provvedimento emesso dal questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi. L’uomo, 85 anni, era ritenuto uno dei principali esponenti della cosca attiva anche in Canada, Argentina e Australia

Ieri, 24 gennaio, alle ore 7:00, presso il cimitero di Siderno si sono svolti, in forma strettamente privata, i funerali di Pietro Commisso, di 85 anni, deceduto lo scorso 22 gennaio, esponente di spicco della omonima cosca operante in Siderno, con ramificazioni in Canada, Argentina ed Australia, attiva nel narcotraffico, in infiltrazioni negli appalti pubblici e nel racket delle estorsioni.



Si tratta dell’undicesimo provvedimento di divieto di funerali in forma pubblica e solenne che il Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, dal 2015 ad oggi ha emesso nei confronti degli appartenenti alle cosche criminali di questa Provincia, finalizzato a scongiurare che la celebrazione dei funerali possa rappresentare occasione propizia per la commissione di azioni di rappresaglia, iniziative intimidatorie ed illegali.