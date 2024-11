Si stanno tenendo, a Cosenza, i funerali del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, morta a 51 anni per un malore, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Al rito funebre sono presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, il vice presidente della Camera, Ettore Rosato, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Presenti anche numerosi parlamentari, gli assessori della giunta regionale e i consiglieri, oltre alle sorelle, ai nipoti ed ai familiari della governatrice. Sul piazzale, fuori dalla chiesa di san Nicola, numerose persone sono presenti per rendere omaggio al presidente Santelli.

«Un grande dolore per una grande donna – ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati -. L'ho sentita di recente e quando le ho chiesto se aveva paura del Covid lei mi ha detto di no perché era abituata a combattere tutti i giorni con la sua malattia».

«Ci lascia una donna intelligente, preparata e determinata, che ha amato la propria comunità e la sua terra, la Calabria». Lo ha detto l'arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Molè, nell'omelia. «Jole - ha aggiunto l'arcivescovo ci lascia anche tanta dignità, delicatezza, riservatezza, qualità necessarie nell'epoca dominata dai social. Testimone del dialogo e della pace, ha abbracciato e sostenuto ssmpre le persone in difficoltà. Ci rimane anche la sua grande voglia di lottare, come ha dimostrato negli anni in cui ha tenuto testa alla malattia».