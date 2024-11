Un furgone che trasportava bombole di ossigeno è esploso questa mattina a Catanzaro, nei pressi del Tonninas pub. Nel quartiere si sono udite diverse deflagrazioni successive. Secondo una prima ricostruzione, il furgone si sarebbe incendiato e le fiamme avrebbero raggiunto la parte posteriore del mezzo dov'erano stipate cinque bombole d'ossigeno medicale. Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Accortosi dell'incendio ha condotto il mezzo in luogo disabitato per evitare di coinvolgere i residenti e provocare così una possibile tragedia.