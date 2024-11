Migliaia di scarpe rubate a Scalea sono state trovate a Casoria dove i carabinieri hanno arrestato due persone. La merce, dal valore di 80mila euro, si trovava a bordo di un furgone che è stato rubato ad un megastore di calzature della cittadina calabrese.

Il mezzo è stato localizzato nel parcheggio di un centro commerciale in via San Salvatore, a pochi chilometri dalla caserma di Casoria. Era piantonato da due persone che avevano in tasca le chiavi del veicolo rubato e quelle di un secondo furgone, in sosta a pochi metri.

Nei due cassoni scarpe di vari marchi: 1158 paia, complete di scatole e pronte per essere rivendute. Circa 80mila euro di prodotti rubati, ora destinati a tornare nelle mani del legittimo proprietario. Sono quindi stati arrestati per furto aggravato Giuseppe Bove e Antonio Nardi, di 22 e 23 anni, entrambi di Poggioreale (Na).