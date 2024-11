Si tratta di due uomini di 60 e 28 anni, accusati di aver rubato un'auto e altri oggetti di valore

I carabinieri della compagnia di Castrovillari hanno posto ai domiciliari B.D. di 29 anni, pregiudicato, in applicazione di un’ordinanza restrittiva emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Carmen Ciarcia. L’uomo è accusato di due furti. In un primo episodio, secondo la ricostruzione dei militari, si è impossessato di una borsa lasciata sul sedile di un veicolo, al cui interno erano custodite, oltre ad alcuni contanti, anche carte di credito che il malvivente ha utilizzato per prelevare indebitamente 600 euro. In un secondo episodio ha rubato un’auto, lasciata incautamente dal proprietario con la portiera aperta e le chiavi inserite per recarsi in un negozio.

In una seconda operazione i militari hanno arrestato anche D.N. di sessant’anni, sorpreso in flagranza mentre tentava di rubare un motore elettrico dentro un capannone industriale. Anche per lui sono scattati gli arresti domiciliari.