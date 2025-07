I carabinieri della stazione di Caccuri, unitamente a personale tecnico del Comune, hanno dato esecuzione a un servizio mirato di controllo del territorio finalizzato al contrasto sistematico degli allacci abusivi alle reti idriche comunali.

Nel corso delle verifiche, condotte in un'abitazione ubicata nella frazione Santa Rania, è stata riscontrata la presenza di un contatore dell'acqua privo di regolare attivazione dell'utenza di fornitura, configurando un utilizzo illecito della risorsa idrica pubblica. Per quanto accertato, i militari hanno proceduto al sequestro penale del dispositivo e all'immediata interruzione dell'erogazione dell'acqua. Il responsabile è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria competente per l'ipotesi di reato di furto aggravato.