I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diverse persone ritenute responsabili di aver sottratto medicinali ad alto costo

I carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto aggravato di farmaci oncologici, chemioterapici e biologici ad alto costo sottratti dalla farmacia ospedaliera dell’ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo. Il valore è di oltre 1,2 milioni di euro.

L’operazione rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria terrà questa mattina alle ore 12:00 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.