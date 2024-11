E' accaduto a Cosenza. Due pregiudicati hanno rubato materiale informatico presso l'istituto professionale 'Nitti'

Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo dipendente dalla Compagnia Carabinieri di Cosenza, al termine di una rapida ma articolata attività d'indagine, deferivano a piede libero, per il reato di furto aggravato, S.F. e C.M., entrambi cosentini e pregiudicati anche per fatti specifici, in quanto ritenuti responsabili del furto di materiale informatico presso l'istituto professionale "Nitti" sito in Cosenza in via Bosco de Nicola. Nello specifico, alle ore 07.00 di oggi, la dirigente scolastica del predetto istituto chiedeva l'intervento dei Carabinieri in quanto ignoti, dopo aver forzato una porta d'ingresso, avevano asportato del materiale informatico. La visione dei fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza permetteva ai militari operanti di riconoscere i due denunciati ma solo l'immediata perquisizione domiciliare consentiva di corroborare la tesi investigativa in quanto presso l'abitazione dei medesimi venivano rinvenuti gli abiti indossati al momento del furto e quindi immortalati dalle telecamere. La perquisizione domiciliare presso l'abitazione del S.F. permetteva altresì di rinvenire 2 computer che risultavano rubati, sempre nella serata di ieri e tramite effrazione di una porta, presso un altro istituto scolastico e cioè l'ITCG-Liceo Artistico sito in Cosenza in via Morrone e pertanto veniva anche denunciato anche per il reato di ricettazione e per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale alla quale misura è tutt'ora sottoposto, mentre la refurtiva veniva posta sotto sequestro.