Un buongiorno tutt’altro che piacevole quello che l’associazione Mare Pulito, baluardo delle lotte ambientali del Cosentino, ha dato al suo pubblico social. Immagini forti che fanno montare una gran rabbia nei confronti degli utenti che si sono riversati a commentare sulla pagina social dell’associazione.

Teatro degli scatti è Fuscaldo e quello che si vede chiaramente sono fanghi e melma provenienti dal depuratore che, spesso in condizioni di pioggia e maggiore pressione antropica, scarica impropriamente liquami nel torrente Maddalena e, quindi, in mare. Chiamati in causa direttamente nel post il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, l’assessore con delega all’ambiente Innocenzo Scarlato e il neo governatore della Calabria Roberto Occhiuto.

