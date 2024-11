Il Comune: «Parole in dissonanza con gli sforzi per la risoluzione della guerra in Medio Oriente». A farsi avanti per la pulizia l’associazione Cara Catanzaro, impegnata nella cura del centro storico

«Si sta provvedendo in queste ore a rimuovere le scritte apparse nei giorni scorsi su alcuni muri del centro storico cittadino e segnalate agli uffici comunali dalla Digos». Lo comunica l'ufficio stampa del Comune di Catanzaro. Tre le scritte in questione “Gesù è palestinese e combatte con Hamas”. “Bello come una chiesa che brucia”, si legge su un altro muro.

Parole che, fanno sapere dall'amministrazione comunale, sono «in dissonanza con gli sforzi che la comunità internazionale sta facendo per risolvere il tragico conflitto, deflagrato in Medio Oriente. A farsi meritoriamente carico della pulitura dei muri, dando la propria disponibilità in questo senso all’amministrazione comunale - prosegue la nota -, è stata l’associazione Cara Catanzaro, da sempre attenta alla cura e alla valorizzazione del centro storico».