Le Fiamme Gialle della Compagnia della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, a distanza di poche settimane dall’ultimo sequestro, hanno accertato che in un'altra agenzia di scommesse cittadina, venivano raccolte abusivamente scommesse relative ai principali eventi sportivi nazionali ed esteri.

«Il controllo operato dai finanzieri - riporta una nota della Gdf - trae origine dall’esigenza di contrastare la diffusione sul territorio nazionale di agenzie che ricevono le giocate su incarico di bookmaker esteri privi di concessione e autorizzazione ad operare in Italia. Il canale privilegiato dagli allibratori esteri per promuovere la raccolta di scommesse in Italia, è costituito da agenzie attive sul territorio nazionale che si pongono quali intermediari tra lo scommettitore e il bookmaker. Si tratta di agenzie che raccolgono le giocate degli scommettitori, trasmettendole per via telematica all’organizzatore e movimentando, contestualmente, su appositi conti esteri, gli importi corrispondenti alle giocate incassate e alle eventuali vincite da corrispondere ai giocatori, il tutto a danno degli interessi erariali del Paese».

All’esito del controllo, le Fiamme gialle hanno deferito alla locale Procura della Repubblica il titolare dell’impresa per il reato di “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”, comminandogli altresì una sanzione amministrativa pari ad euro 12mila euro e sequestrando, contestualmente, numerosi computer, monitor e stampanti, strumentali per l’esercizio dell’attività illecita.