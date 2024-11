Il bliz, condotto dai carabinieri di Reggio Calabria, ha portato all’arresto di due latitanti che si nascondevano in due covi distinti nel centro di Rosarno.

Gioia Tauro - I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e i Ros hanno arrestato, questa mattina, due latitanti. I due si nascondevano in due distinti covi nel centro di Rosarno. Si tratta di Gregorio Cacciola, 34 anni, di Rosarno e Vincenzo Albanese, 37 anni, anch’egli di Rosarno. Il primo era ricercato per traffico di droga e riduzione in schiavitù, Albanese era ricercato dal 4 dicembre scorso per aver evaso gli arresti domiciliari dopo l’arresto per reati di droga. I due sono stati arrestati grazie alle indagini condotte dai carabinieri di Gioia Tauro.