Il 21enne maliano è stato fermato dai carabinieri mentre tentava di fuggire. In una valigia aveva merce per un valore di mille euro

I carabinieri del comando di Reggio Calabria hanno arrestato Niakite Madi, 21enne, maliano regolare sul territorio nazionale, domiciliato alla tendopoli di San Ferdinando, in quanto resosi responsabile di furto aggravato in concorso. Più dettagliatamente, a Gioia Tauro, i militari dell’equipaggio in turno di Pronto Intervento della Sezione Radiomobile, a seguito di una segnalazione dall’allarme antiintrusione di un noto negozio di abbigliamento all’utenza 112, si sono precipitati sul posto, sorprendendo l’uomo nelle vicinanze, mentre era intento ad allontanarsi con in mano una valigia.





Prontamente fermato e identificato dagli uomini dell’Arma è stato sottoposto a controllo, a seguito del quale veniva trovato in possesso della refurtiva: abbigliamento, cover, bigiotteria e merce varia, per un valore economico di circa 1000 euro, che aveva asportato poco prima e abilmente nascosto all’interno del bagaglio.

Lo straniero, già gravato da precedenti di polizia, soprattutto per reati contro il patrimonio, era stato denunciato all’autorità giudiziaria solo due giorni fa per la per lo stesso motivo, in quanto sorpreso dagli stessi uomini dell’Arma mentre si dava alla fuga dopo aver tentato un furto all’interno della stessa attività commerciale. A seguito della convalida dell’arresto, il giovane è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana, come disposto dall’autorità giudiziaria.