Nella notte, alle ore 01:21 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta nel comune di Lamezia Terme lungo la linea ferroviaria Lamezia – Reggio Calabria per soccorrere un 21enne, un cittadino di nazionalità straniera, travolto da un treno merci proveniente da Livorno e diretto a Villa San Giovanni. L'evento si è verificato al km 258 della tratta ferroviaria.

Il malcapitato è stato prontamente raggiunto dal personale dei Vigili del Fuoco e dagli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto, provvedendo successivamente alla sua stabilizzazione e al trasporto in ospedale in codice rosso.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa in entrambi i sensi di marcia per tutta la durata dell'intervento.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco si sono concluse alle ore 03:47.

Sul posto presenti anche i Carabinieri di Lamezia Terme, il personale del SUEM 118 di Maida e personale ferroviario per gli adempimenti di rispettiva competenza.