Dolore e sconcerto per il tragico impatto avvenuto a Montepaone. Il primo cittadino di Catanzaro: «Dobbiamo fare in modo che questi lutti non si ripetano più»

«Ho appreso con grande sgomento la notizia del terribile incidente di Pietragrande che arriva a turbare peraltro un giorno di festa». Questo il commento del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita raggiunto fuori città dalla nostra redazione in merito alla tragica notizia della morte di quattro giovani in un incidente stradale a Montepaone, lungo la 106.

«La scia di sangue sulle nostre strade sembra inarrestabile e lascia senza parole proprio in un giorno in cui le famiglie si ritrovano per qualche ora in serenità. In attesa di avere maggiori notizie sui dettagli di quest’ultima strage – afferma il primo cittadino catanzarese – reputo che non si debba mai considerare eventi del genere come tragiche fatalità, e mai parlare di destino per le tragedie sulle strade».

E ancora: «Tutte le istituzioni, noi compresi, dobbiamo fare in modo che questi lutti non si ripetano. A Catanzaro, dove non sono mancati episodi analoghi di recente e negli anni passati, stiamo pensando di introdurre autovelox sulle strade maggiormente sensibili del territorio comunale. E naturalmente questo non basta – conclude Nicola Fiorita – se alla guida non si utilizzano comportamenti improntati alla prudenza e al rispetto del codice della strada».