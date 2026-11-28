A Catanzaro la proiezione del docufilm sull'omicidio del segretario capo della Procura di Paola, ucciso dalla 'ndrangheta nel 1980. Il figlio: «Non mi servono altre certificazioni, ha detto lui che “tutta Cetraro sa chi mi ha sparato”». Le speranze nella nuova indagine della Dda

«La memoria di mio padre mi accompagna ogni giorno». Con queste parole Raffaele Losardo ricorda il padre Giovanni, segretario capo della Procura di Paola e dirigente del Pci, ucciso dalla 'ndrangheta il 21 giugno 1980 a Cetraro.

A 46 anni dall'omicidio, rimasto finora senza colpevoli, il figlio torna sulla vicenda in occasione della proiezione a Catanzaro del docufilm "Chi ha ucciso Giovanni Losardo?", prodotto da Ugly Films con il sostegno della Calabria Film Commission e della Regione Calabria. L'iniziativa e' stata promossa dall'amministrazione comunale di Catanzaro.

«La verità giudiziaria non sempre arriva dove ci si aspetterebbe», afferma Raffaele Losardo, che aggiunge: «Conoscendo mio padre e ricordando le sue ultime parole, 'tutta Cetraro sa chi mi ha sparato', non ho bisogno di ulteriori certificazioni o bollini per conoscere quella verità. Questa vicenda riguarda soprattutto la cittadinanza e la società civile, politica ed economica della Calabria. Finché questa regione non riuscirà ad affrancarsi da simili storie, sarà difficile trovare una vera strada verso lo sviluppo civile, economico e politico».

Raffaele Losardo racconta che l'assassinio del padre Giovanni «sconvolse completamente» la sua vita: da allora, spiega, non ha mai smesso di ricostruire la sua storia. «Non provo rabbia né odio. Non provo particolare considerazione per chi ha commesso quell'omicidio, sono persone alle quali non intendo attribuire un'importanza che non meritano. Credo piuttosto - prosegue Raffaele Losardo - sia necessario comprendere fino in fondo ciò che è accaduto, per la società e per il futuro». Raffaele Losardo ricorda che sull'omicidio del padre «è stata avviata una nuova indagine dalla Procura di Paola, ora radicata alla Dda di Catanzaro», augurandosi che «si possa arrivare a conoscere tutti i dettagli di questa vicenda».

Infine, un messaggio ai numerosi studenti presenti alla proiezione del docu-film: «Affrontare le difficoltà con serietà, impegno e senso critico permette di comprendere meglio la società e diventare parte attiva di un percorso verso un mondo più giusto», conclude Raffaele Losardo.