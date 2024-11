Si tratta del liceo Scientifico che resterà chiuso fino al 28 gennaio per effettuare una serie di sopralluoghi dopo il cedimento del muro provocato dal crollo della strada

Il Liceo scientifico di Girifalco resterà chiuso dal 25 al 28 gennaio in via precauzionale. Cosi e' stato deciso a seguito di una serie di sopralluoghi effettuati nel corso della giornata dai tecnici della Provincia accompagnati dal sindaco Pietrantonio Cristofaro. Il crollo della strada dopo lo smottamento nella notte tra il 22 e 23 gennaio ha, infatti, causato il cedimento del muro.

Pertanto in attesa di ricevere rapporto dettagliato sullo stato dei luoghi e sugli interventi di messa in sicurezza da effettuare e' stata disposta la chiusura della struttura. Contestualmente il sindaco ha stabilito la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada comunale via XXV Aprile nel tratto compreso tra l' ingresso del Liceo scientifico e l' area sosta pullman. Nel corso dell'intera giornata il primo cittadino ha mantenuto i contatti con Regione, Prefettura, Provincia e Protezione Civile. Seppur delicata la situazione, e' utile non creare allarmismo.