‘Concentrato solo sui problemi della giustizia civile, dimenticati i clan’

Dura critica del procuratore capo della Dda Vincenzo Lombardo, alla vigilia della visita del ministro della Giustizia Andrea Orlando. “A quanto pare l’interesse del governo è concentrato soprattutto sui problemi della giustizia civile – ha dichiarato Lombardo al Quotidiano del Sud – la visita del ministro in Calabria, per quello che ho saputo, avrebbe tale fine”. Da tempo il procuratore denuncia il grave deficit di personale dell’ufficio che dirige, ufficio che conduce la lotta contro i clan di ‘ndrangheta, lotta che sarebbe in secondo piano per il governo, e per il ministro della Giustizia Orlando.



Il procuratore ha anche vergato un dossier per presentare al ministro Orlando la situazione della Dda, una situazione “disastrosa”, soprattutto per la “permanenza delle enormi difficoltà nella gestione del ruolo Dda per il territorio di Vibo Valentia”. Orlando domani sarà proprio a Vibo e a Castrovillari, il 21 a Lamezia Terme.