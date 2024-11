Il sinistro è avvenuto, intorno alle 20.30, in una zona adiacente a un supermercato a circa 500 metri dall’ospedale locale

Ancora una tragedia nel giorno di San Silvestro in Calabria. Dopo il decesso di un 70enne in un scontro tra un autobus e un'auto sulla SS106 a Badolato, stasera un uomo sarebbe stato investito e ucciso da un’auto mentre camminava sulla Statale 18, in direzione nord.

La tragedia si è consumata al Km 296+800 sul viadotto Aron, intorno alle 20.30, nel comune di Cetraro, in una zona adiacente a un supermercato a circa 500 metri dall’ospedale locale.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell'uomo e sono intervenuti il personale dell'Anas e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.