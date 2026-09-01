L’impatto si è verificato poco fa sul Tirreno cosentino. Uno dei conducenti avrebbe riportato un politrauma. L’eliambulanza è atterrata allo stadio “Zicarelli” di Fuscaldo per il trasferimento urgente
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Grave incidente stradale nel territorio di Guardia Piemontese, sul Tirreno cosentino, dove poco fa due automobili si sono scontrate frontalmente. Secondo le prime informazioni, uno dei conducenti avrebbe riportato un politrauma ed è stato classificato in codice rosso.
Per consentire il trasferimento urgente del ferito è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata nello stadio comunale “Zicarelli” di Fuscaldo, individuato come punto di rendez-vous per le operazioni di soccorso.
Sono ancora da chiarire la dinamica dello scontro e le condizioni delle altre persone eventualmente coinvolte nell’incidente.
La situazione è in evoluzione e si attendono ulteriori informazioni ufficiali.
Notizia in aggiornamento.