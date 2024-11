Si tratta di due 30enni di San Giovanni in Fiore. Lungo la strada silana-crotonese il traffico è temporaneamente rallentato

Domenica di sangue a Camigliatello Silano. Una giovane coppia ha perso la vita lungo la Statale 107 nei pressi del distributore di benzina. Viaggiavano a bordo di una motocicletta quando, per cause in corso di accertamento, hanno perso il controllo del mezzo franando sull’asfalto.

Non è chiaro se prima di sbandare abbiano urtato contro un altro veicolo. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, ma per i due ragazzi non c'è stato nulla da fare.

Si tratta di Victor Lopez e di Serena Iuliano. Entrambi erano originari di San Giovanni in Fiore dove stavano rientrando dopo una gita nei pressi di Cosenza. Sono in corso i rilievi dei carabinieri.

Sul posto è presente il personale Anas e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’utenza stradale e per consentire il ripristino del normale flusso veicolare nel più breve tempo possibile.