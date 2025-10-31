Vengono dalla scuola ispettori e sovrintendenti dell’Aquila per potenziare le capacità operative del dispositivo di prevenzione e contrasto alla criminalità

Nella giornata di ieri, il comandante provinciale di Catanzaro, Pierpaolo Manno, ha ricevuto, per la consueta visita di dovere, i 15 nuovi marescialli provenienti dalla scuola ispettori e sovrintendenti di L’Aquila, al termine del corso di formazione.

I marescialli presteranno servizio presso i reparti dipendenti del comando provinciale andando così a potenziare le capacità operative del dispositivo di prevenzione e contrasto della criminalità economico-finanziaria.

Il comandante Manno, nel rivolgere un cordiale saluto di benvenuto e gli auguri di buon lavoro ai nuovi arrivati, ha auspicato che gli stessi ripongano nei prossimi incarichi massimo impegno per il raggiungimento dei migliori successi personali e professionali.

L’assegnazione del nuovo personale testimonia, ancora una volta, l’impegno del corpo a garantire una presenza sempre più incisiva della guardia di finanza nel territorio della provincia di Catanzaro finalizzato a rafforzare il presidio a difesa della legalità e della sicurezza economico-finanziaria.