Si avvia alla conclusione l’indagine interna partita dopo l’episodio avvenuto recentemente a Falerna, dove un uomo – Franco Porco - è deceduto in piazza a seguito di un malore dopo aver bussato alla porta della guardia medica senza trovare nessuno.

Il commissario dell’Asp di Catanzaro Antonio Battistini ha previsto la convocazione del medico per domani, un passaggio cruciale nell'accertamento dei fatti. Solo successivamente, verosimilmente entro martedì, sarà presentata formale denuncia alle autorità competenti. Nel frattempo, è prevista inoltre per domani alle ore 18:30 una visita istituzionale al Comune di Falerna, dove lo stesso dirigente incontrerà il sindaco Francesco Stella per un confronto diretto.

L’intera comunità attende con attenzione ulteriori aggiornamenti, nella speranza che venga fatta piena luce sull’accaduto.