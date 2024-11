Potrebbe trattarsi del diportista tedesco disperso nei giorni scorsi a Cetraro. Il natante a causa del maltempo si era schiantato sugli scogli

Il cadavere di una persona è stato rinvenuto nella giornata odierna sulla spiaggia di Guardia Piemontese, nel Cosentino. Per accertare l'identità del corpo, in avanzato stato di decomposizione, si dovrà attendere l'esito degli esami del Dna. Potrebbe trattarsi del diportista tedesco disperso nei giorni scorsi nelle acque di Cetraro. Qui, a causa delle cattive condizioni meteo-marine, il natante sul quale era a bordo l’uomo, in viaggio con un amico (poi soccorso, ricoverato in ospedale e quindi rientrato in Germania), si era schiantato sugli scogli. I due erano partiti da Marina di Camerota per raggiungere il porto di Atene. Le ricerche del disperso di 67 anni, sono durate quattro giorni, ovvero un giorno in più rispetto alla prassi e con l'utilizzo di diversi mezzi, quali motovedette e aerei. Si è successivamente proseguito con i normali pattugliamenti.